Песков заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на ход украинского конфликта
Дмитрий Песков заявил, что выборы в Венгрии не окажут влияния на ход конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, он не видит связи между этими процессами.
«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — сказал представитель Кремля.
Заявление прозвучало на следующий день после парламентских выборов в Венгрии. По данным Reuters и AP, на них победила оппозиционная партия Tisza во главе с Петером Мадьяром, а Виктор Орбан признал поражение после 16 лет у власти.
Эти выборы в Европе внимательно обсуждают в том числе из-за внешнеполитического курса Будапешта. Орбана долго считали одним из самых удобных для Москвы лидеров внутри ЕС, тогда как новый победитель кампании выступал за более тесные связи с Евросоюзом и изменение внешнего курса страны.
