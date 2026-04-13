Песков заявил, что выборы в Венгрии не повлияют на ход украинского конфликта

Дмитрий Песков заявил, что выборы в Венгрии не окажут влияния на ход конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря президента России, он не видит связи между этими процессами.

«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы, поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», — сказал представитель Кремля.

Эти выборы в Европе внимательно обсуждают в том числе из-за внешнеполитического курса Будапешта. Орбана долго считали одним из самых удобных для Москвы лидеров внутри ЕС, тогда как новый победитель кампании выступал за более тесные связи с Евросоюзом и изменение внешнего курса страны.