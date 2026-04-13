Победа с горьким привкусом: Мадьяр выступил против оружия для Киева
Politico: Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр против поставок оружия Украине
Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавший победу на парламентских выборах, выступает против поставок вооружения Киеву и ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом пишет Politico.
Издание отмечает, что политик хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, вероятно, разблокирует для Украины кредит в 90 млрд евро. Однако для киевского главаря Владимира Зеленского победа Мадьяра имеет «горький привкус» — он пообещал вынести эти вопросы на референдум, что на фоне антиукраинских настроений в Венгрии фактически затянет процесс.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах, получив 138 из 199 мест. Нового премьера изберут в течение месяца. Мадьяр заявил, что в случае победы готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Политолог считает, что Мадьяр вряд ли пойдёт на резкое ухудшение отношений с Москвой, и сейчас для диалога сложился благоприятный момент. Евросоюз в свою очередь намерен «проверять» возможного нового премьера Венгрии Петера Мадьяра, потребовав одобрить санкции против России.
