Испытание Россией: Евросоюз готовит для Мадьяра «проверку на вшивость»

Евросоюз будет «проверять» возможного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, его поставят перед запросом — одобрить очередные санкции против Москвы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«20-й пакет санкций ЕС против России, который Венгрия заблокировала, станет проверкой того, как новое правительство воспринимает Москву», — подчеркнул собеседник газеты.

Как утверждается, власти ЕС очень надеются, что Мадьяр изменит курс внешней политики, взятый его предшественником Виктором Орбаном. В частности от него ждут лояльного отношения к возможному присоединению Украины к Евросоюзу. Также Мадьяр должен отозвать вето Венгрии на выделение очередного кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Орбан ранее выступал резко против подобных пожертвований в адрес украинских властей.