Испытание Россией: Евросоюз готовит для Мадьяра «проверку на вшивость»
Евросоюз будет «проверять» возможного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, его поставят перед запросом — одобрить очередные санкции против Москвы. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.
«20-й пакет санкций ЕС против России, который Венгрия заблокировала, станет проверкой того, как новое правительство воспринимает Москву», — подчеркнул собеседник газеты.
Как утверждается, власти ЕС очень надеются, что Мадьяр изменит курс внешней политики, взятый его предшественником Виктором Орбаном. В частности от него ждут лояльного отношения к возможному присоединению Украины к Евросоюзу. Также Мадьяр должен отозвать вето Венгрии на выделение очередного кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Орбан ранее выступал резко против подобных пожертвований в адрес украинских властей.
Напомним, в Венгрии завершились парламентские выборы. Оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра одержала победу. Она получила 138 кресел в Государственном собрании из 199. Выборы нового венгерского премьера пройдут в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что в случае своей победы готов сесть за стол перговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
