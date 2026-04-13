13 апреля, 08:38

Орбан проиграл — Европа меняет курс на войну? Профессор предрёк столкновение ЕС с РФ

Профессор Дизен: Проигрыш Орбана — не лучший день для Европы и мира

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может повлиять на политику ЕС в отношении Украины. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его оценке, смена власти в Венгрии убирает препятствия для увеличения финансирования Киева со стороны Евросоюза.

«Орбан проиграл выборы... Не самый лучший день для Европы и мира», — написал он в соцсети X.

Эксперт считает, что теперь у ЕС нет преград для вливания миллиардов на финансирование войны, а это в свою очередь может усилить напряжённость и даже привести к прямому столкновению с Россией.

«Тёмная лошадка» с диктофоном: Кто такой Петер Мадьяр, который сменит Орбана на посту премьера Венгрии
Выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, которая получила большинство мест в парламенте. Новый лидер уже заявил о намерении вести переговоры с Москвой, но подчеркнул, что Будапешт не станет союзником ни России, ни Украины.

