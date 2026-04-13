Объявлены итоги парламентских выборов в Венгрии

В Венгрии подвели итоги парламентских выборов. Оппозиционное объединение «Тиса» (Партия уважения и свободы) под руководством Петера Мадьяра одержало убедительную победу. На данный момент подсчитано 98,63% бюллетеней.

Согласно данным Национального избирательного бюро, движение получило 138 кресел в Государственном собрании из 199. Это позволяет ему единолично принимать конституционные поправки в ближайшие четыре года.

Действующий премьер Виктор Орбан, чья партия «Фидес» выступала в коалиции с христианскими демократами, довольствуется 55 мандатами. Третьей в парламент прошла праворадикальная «Наша родина» (6 мест).

Остальные политические силы, включая Демократическую коалицию и известную своей сатирой «Партию двухвостой собаки», не смогли преодолеть пятипроцентный порог.

Нового главу кабинета министров утвердят на первой сессии в начале мая. Дату заседания назначит президент Тамаш Шуйок. Ожидается, что кресло премьера займет именно Мадьяр.

Явка стала рекордной за всю историю страны — 79,51%, или свыше 5,9 миллиона человек. Нарушения, зафиксированные на участках, не повлияли на окончательный расклад сил, и никто из участников не собирается оспаривать итоги. Следующие выборы в парламент Венгрии состоятся в 2030 году.