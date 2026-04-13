На Украине призывают не особо радоваться и не ждать быстрых изменений от Мадьяра
Украинским властям не стоит рассчитывать на быстрые изменения в отношениях с Венгрией после выборов. Об этом заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Он подчеркнул, что смена политического руководства в соседней стране не гарантирует дружественного курса по отношению к Украине.
«Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной», — написал Филатов.
По его словам, победившая партия «Тиса» и её лидер Петер Мадьяр должны подтвердить свою позицию конкретными действиями, а не заявлениями. Филатов также отметил, что украинцам не стоит забывать о прежней политике Будапешта и призвал не прощать уходящему руководству те решения, которые, по его мнению, нанесли ущерб Украине.
Ранее Life.ru сообщал об итогах парламентских выборов в Венгрии. Оппозиционное объединение «Тиса» получило конституционное большинство, заручившись 138 мандатами из 199. При этом Мадьяра уже окрестили «агентом Зеленского», а его победу — «чёрным днём» для всей Европы. В РФ тоже считают, что его приход к власти лишь ускорит развал ЕС, однако сейчас Евросоюз ликует, встречая нового венгерского премьера.
