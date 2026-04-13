Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 03:05

«Проверьте через 4 месяца»: Дмитриев предрёк катастрофу для ЕС после победы Мадьяра в Венгрии

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что выборы в Венгрии лишь ускорят развал ЕС

Выборы в Венгрии ускорят распад Евросоюза. Такую оценку дал специальный представитель президента РФ. Свое мнение Кирилл Дмитриев высказал в соцсети «Х».

«Это только ускорит распад ЕС. Проверьте, прав ли я, через 4 месяца», — написал глава РФПИ.

Таким образом он отреагировал на заявление ультраправого британского активиста Томми Робинсона. Тот заявил о «падении» Венгрии после оглашения итогов голосования.

«Тёмная лошадка» с диктофоном: Кто такой Петер Мадьяр, который сменит Орбана на посту премьера Венгрии

Ранее Life.ru сообщал об итогах парламентских выборов в Венгрии. Оппозиционное объединение «Тиса» получило конституционное большинство, заручившись 138 мандатами из 199. Коалиция действующего премьер-министра Виктора Орбана заняла второе место. Явка избирателей достигла рекордных 79,51%. Нового главу правительства утвердят на первой сессии парламента в начале мая.

лавные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Венгрия
  • Кирилл Дмитриев
  • ЕС
  • Петер Мадьяр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar