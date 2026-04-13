«Проверьте через 4 месяца»: Дмитриев предрёк катастрофу для ЕС после победы Мадьяра в Венгрии

Выборы в Венгрии ускорят распад Евросоюза. Такую оценку дал специальный представитель президента РФ. Свое мнение Кирилл Дмитриев высказал в соцсети «Х».

«Это только ускорит распад ЕС. Проверьте, прав ли я, через 4 месяца», — написал глава РФПИ.

Таким образом он отреагировал на заявление ультраправого британского активиста Томми Робинсона. Тот заявил о «падении» Венгрии после оглашения итогов голосования.

Ранее Life.ru сообщал об итогах парламентских выборов в Венгрии. Оппозиционное объединение «Тиса» получило конституционное большинство, заручившись 138 мандатами из 199. Коалиция действующего премьер-министра Виктора Орбана заняла второе место. Явка избирателей достигла рекордных 79,51%. Нового главу правительства утвердят на первой сессии парламента в начале мая.