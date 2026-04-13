13 апреля, 00:14

«Агент Зеленского»: Евродепутат от Словакии назвал победу Мадьяра чёрным днём для Европы

Владимир Зеленский и Петер Мадьяр на предвыборном плакате в Венгрии. Обложка © ТАСС / Sipa USA

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага резко отреагировал на итоги парламентских выборов в Венгрии. По его словам, победа оппозиционной партии «Тиса» стала чёрным днём для Венгрии и Европы.

По данным Венгерского избирательного офиса, после обработки 98,63 процента голосов оппозиционная партия «Тиса» уверенно лидирует, получая 138 из 199 депутатских мандатов.

«Чёрный день для Венгрии, чёрный день для Европы», — написал Блага у себя в соцсетях.

По его убеждению, венгров теперь ожидают тяжёлые испытания, а Брюссель попытается превратить страну в «новую колонию». Политик также заявил, что победа Петера Мадьяра укрепит «брюссельскую военную машину», а во главе Венгрии встанет «агент Зеленского».

Лидер «Тисы» Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
Выборы в 199-местный парламент прошли накануне. Свои голоса отдали более 5,9 млн жителей (рекордная явка 79,51%). Процедура проходила на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать удержанию власти действующим кабмином. Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение, подчеркнув, что продолжит работать в оппозиции.

Виталий Приходько
