Лидер побеждающей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Будапеште. Во время общения с изданием Nepszava политик подчеркнул, что стране в любом случае придётся вести диалог с Россией.

«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», — подчеркнул лидер «Тисы», добавив, что не намерен в диалоге с Москвой представлять интересы киевского режима.