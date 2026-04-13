«Рано радоваться»: Ликующему Евросоюзу раскрыли последствия ухода Орбана

Европейские страны преждевременно радуются итогам выборов в Венгрии, поскольку новый политический курс страны может мало отличаться от прежнего. Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

В материале отмечается, что смена власти не гарантирует сближения с Брюсселем.

«(Венгерский премьер Виктор) Орбан ушёл, Европа ликует. Но ЕС не стоит слишком рано радоваться», — говорится в статье.

Автор указывает, что лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр не столь проевропейский, как может показаться. Ключевые разногласия могут возникнуть из-за позиции Будапешта по Украине. Уточняется, что Мадьяр скептически относится к вступлению Киева в ЕС и НАТО, а также выступает против военной помощи.

Автор подчёркивает, что политик связан с той же элитой, что и Виктор Орбан, и потому серьёзных изменений в политике страны ожидать не стоит.

На прошедших парламентских выборах оппозиционная партия «Тиса» получила большинство голосов и, по предварительным данным, заняла 138 мест из 199. Голосование проходило на фоне активного внешнего внимания и давления со стороны европейских структур и Киева.