Риски ушли вместе с Орбаном: Киев вновь разрешил украинцам ездить в Венгрию
Сибига: Украина сняла ограничения на поездки в Венгрию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Украина отменила рекомендации для граждан воздерживаться от поездок в Венгрию после завершения избирательной кампании. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
По его словам, ранее ограничения вводились из-за опасений возможных провокаций на фоне политической ситуации.
«Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения», — заявил Сибига.
Он также отметил, что Киев рассчитывает на улучшение двусторонних отношений в новых условиях.
По мнению министра, итоги голосования стали сигналом ослабления политики давления и антагонистической риторики в отношении Украины.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах. Пока никто не знает, каким будет новое венгерское правительство, но некоторые СМИ уже считают победившего политика «агентом Зеленского». Сам же он говорит, что в Венгрии никому не хочется видеть проукраинских лидеров, однако Мадьяр уже готов разблокировать кредит в размере 90 миллиардов для Киева, который блокировал его предшественник Виктор Орбан.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.