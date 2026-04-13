Риски ушли вместе с Орбаном: Киев вновь разрешил украинцам ездить в Венгрию

Украина отменила рекомендации для граждан воздерживаться от поездок в Венгрию после завершения избирательной кампании. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

По его словам, ранее ограничения вводились из-за опасений возможных провокаций на фоне политической ситуации.

«Эта избирательная кампания, которая, к сожалению, была переполнена манипуляциями в отношении Украины, уже позади. А значит, утратили свою остроту и повышенные риски провокаций, из-за которых вводились эти ограничения», — заявил Сибига.

Он также отметил, что Киев рассчитывает на улучшение двусторонних отношений в новых условиях.

По мнению министра, итоги голосования стали сигналом ослабления политики давления и антагонистической риторики в отношении Украины.