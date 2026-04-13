Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, но сам звонить не будет
Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» побеждает на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что готов ответить на возможный звонок от президента России Владимира Путина. Однако инициатором разговора он выступать не намерен.
«Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», — сказал политик на пресс-конференции для международной прессы.
Напомним, Мадьяр уже говорил о необходимости взаимодействия с Москвой из-за географического положения и энергозависимости Венгрии. Мадьяр заявлял, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным, хотя бы ради дешёвых энергоресурсов. В Кремле подчеркнули, что уважают выбор венгерского народа. Кроме того, лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» поблагодарил власти России и Китая за уважение к воле избирателей и открытость к прагматичному сотрудничеству. Он заявил о готовности к такому сотрудничеству, отметив, что «география есть география».
