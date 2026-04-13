Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 15:48

Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, но сам звонить не будет

Обложка © Life.ru, © ТАСС / Denes Erdos / АР

Петер Мадьяр, чья партия «Тиса» побеждает на парламентских выборах в Венгрии, заявил, что готов ответить на возможный звонок от президента России Владимира Путина. Однако инициатором разговора он выступать не намерен.

«Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», — сказал политик на пресс-конференции для международной прессы.

Песков рассказал, будет ли Кремль поздравлять Мадьяра с победой

Напомним, Мадьяр уже говорил о необходимости взаимодействия с Москвой из-за географического положения и энергозависимости Венгрии. Мадьяр заявлял, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным, хотя бы ради дешёвых энергоресурсов. В Кремле подчеркнули, что уважают выбор венгерского народа. Кроме того, лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» поблагодарил власти России и Китая за уважение к воле избирателей и открытость к прагматичному сотрудничеству. Он заявил о готовности к такому сотрудничеству, отметив, что «география есть география».

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Венгрия
  • Путин
  • Петер Мадьяр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar