Песков рассказал, будет ли Кремль поздравлять Мадьяра с победой
Кремль не будет направлять поздравления венгерскому руководству Петеру Мадьяру в связи с победой на парламентских выборах, поскольку Будапешт продолжает поддерживать антироссийские санкции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос журналиста Life.ru из кремлёвского пула Александра Юнашева.
«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — пояснил Песков.
На уточняющий вопрос, означает ли это, что Москва выстраивала отношения исключительно с премьер-министром Виктором Орбаном, а не с самой страной представитель Кремля ответил: «Мы с ним вели диалог».
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что готов при необходимости вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, хотя бы ради дешёвых энергоресурсов. В Кремле подчеркнули, что уважают выбор венгерского народа.
