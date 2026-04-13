Песков рассказал, будет ли Кремль поздравлять Мадьяра с победой

Кремль не будет направлять поздравления венгерскому руководству Петеру Мадьяру в связи с победой на парламентских выборах, поскольку Будапешт продолжает поддерживать антироссийские санкции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос журналиста Life.ru из кремлёвского пула Александра Юнашева.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — пояснил Песков.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Москва выстраивала отношения исключительно с премьер-министром Виктором Орбаном, а не с самой страной представитель Кремля ответил: «Мы с ним вели диалог».