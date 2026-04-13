Молодая версия Орбана: Какие перемены ждут Венгрию с приходом Мадьяра

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр, партия которого одержала победу на выборах в парламент, может оказаться «молодой версией» пока ещё действующего премьер-министра страны Виктора Орбана. И если для Украины мало что поменяется с приходом к власти Мадьяра, то для России всё может измениться в худшую сторону. Таким мнением поделился с Life.ru политолог-европеист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв.

Мадьяр — это такая более молодая версия Орбана. Сам Орбан был вот таким же лет 20 назад. И примерно так же, как сейчас Мадьяр относится к России, Орбан относился к ней тогда. Я не могу сказать, что Мадьяр — это антипод Орбана. Вадим Трухачёв Политолог-европеист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Мадьяр активно выступает за автономию для венгров Закарпатья, а помогать Украине он особо не готов, добавил специалист. Он также не приветствует приём мигрантов по квотам Евросоюза — точно так же, как и Орбан. Мадьяр — противник однополых браков, что тоже роднит его с действующим премьером. Поэтому нельзя сказать, что их мнения полностью расходятся, заверил Трухачёв. Но вот в отношении России и Евросоюза они действительно расходятся сильно.

Мадьяр считает, что Венгрия, будучи бедной страной, не может позволить себе ссоры с Евросоюзом и должна следовать основам его политики. А Россию он видит в статусе подозрительной страны и не понимает смысла поддерживать с Москвой какие-то особые отношения. Из-за этого, конечно, отношения между Россией и Венгрией ухудшатся, хотя и не до предела, допустил эксперт.

«То есть каких-то суперкардинальных перемен ждать не стоит, но отношения могут стать хуже. Стоит отметить: контракты на достройку АЭС, а также газовые и нефтяные контракты с Венгрией — долгосрочные, но Мадьяр их разорвёт. Поэтому стоит ждать перемен», — заключил собеседник Life.ru.