Песков: Россия уважает выбор Венгрии на голосовании в парламент

Российские власти уважительно относятся к итогам состоявшихся парламентских выборов в Венгрии, Москва принимает любое решение венгерского народа. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования.

«В Венгрии сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору», — подчеркнул представитель Кремля.