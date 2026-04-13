13 апреля, 10:12

Песков: Россия уважает выбор Венгрии на голосовании в парламент

Обложка © Life.ru

Российские власти уважительно относятся к итогам состоявшихся парламентских выборов в Венгрии, Москва принимает любое решение венгерского народа. В этом заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты голосования.

«В Венгрии сделали свой выбор. Мы с уважением относимся к этому выбору», — подчеркнул представитель Кремля.

Юрист, цыгане и шантаж: как Петер Мадьяр уничтожил 16-летнюю власть Орбана в Венгрии

Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра одержала победу в ходе парламентских выборов. Она получила 138 кресел в Государственном собрании из 199. Выборы нового венгерского премьера состоятся в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что в случае своей победы готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле уже сообщили, что состоявшиеся в Венгрии выборы и их результаты не повлияют на конфликт на Украине.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
