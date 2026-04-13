13 апреля, 13:56

Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за уважение к воле народа Венгрии

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавшей победу на парламентских выборах, поблагодарил власти России и Китая за то, что они с уважением отнеслись к воле венгерских избирателей. Об этом он сказал на международной пресс-конференции.

«Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия», — сказал лидер венгерской партии.

Мадьяр заявил о готовности к прагматичному сотрудничеству с этими странами, отметив, что «география есть география».

Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра победила в ходе парламентских выборов, получив 138 кресел в Государственном собрании из 199. Избрание нового венгерского премьера состоится в течение ближайшего месяца. Мадьяр уже заявил, что готов при необходимости вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, хотя бы ради дешёвых энергоресурсов. В Кремле подчеркнули, что уважают выбор венгерского народа.

Наталья Афонина
