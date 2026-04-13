Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за уважение к воле народа Венгрии

Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, одержавшей победу на парламентских выборах, поблагодарил власти России и Китая за то, что они с уважением отнеслись к воле венгерских избирателей. Об этом он сказал на международной пресс-конференции.

«Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия», — сказал лидер венгерской партии.