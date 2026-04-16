Санду призвала усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России
Президент Молдавии Майя Санду призвала к активизации поддержки Украины. Через соцсеть X она заявила о необходимости большего европейского единства, увеличения помощи Киеву и ужесточения санкций в отношении России.
«Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине», — написала Санду.
Ранее Майя Санду подписала указы о денонсации соглашений, связанных с участием страны в СНГ. Кишинёв на протяжении ряда лет дистанцируется от участия в этой структуре. Фактически с 2022 года республика игнорирует её заседания. Руководство говорит о евроинтеграции и унификации законодательства по стандартам ЕС.
