Санду призвала усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России

Президент Молдавии Майя Санду призвала к активизации поддержки Украины. Через соцсеть X она заявила о необходимости большего европейского единства, увеличения помощи Киеву и ужесточения санкций в отношении России.

«Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине», — написала Санду.

Ранее Майя Санду подписала указы о денонсации соглашений, связанных с участием страны в СНГ. Кишинёв на протяжении ряда лет дистанцируется от участия в этой структуре. Фактически с 2022 года республика игнорирует её заседания. Руководство говорит о евроинтеграции и унификации законодательства по стандартам ЕС.