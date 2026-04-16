16 апреля, 14:32

Санду призвала усилить поддержку Украины и ужесточить санкции против России

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Молдавии Майя Санду призвала к активизации поддержки Украины. Через соцсеть X она заявила о необходимости большего европейского единства, увеличения помощи Киеву и ужесточения санкций в отношении России.

«Что сейчас необходимо, так это больше европейского единства, больше поддержки Украине», — написала Санду.

В Молдавии создали петицию о лишении Санду наград

Ранее Майя Санду подписала указы о денонсации соглашений, связанных с участием страны в СНГ. Кишинёв на протяжении ряда лет дистанцируется от участия в этой структуре. Фактически с 2022 года республика игнорирует её заседания. Руководство говорит о евроинтеграции и унификации законодательства по стандартам ЕС.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
