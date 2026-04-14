В Молдавии создали петицию о лишении Санду наград

В Молдавии появилась петиция с требованием лишить президента Майю Санду международных наград и почётных званий. Обращение опубликовано на портале change.org.

Авторы инициативы утверждают, что основания для присуждения наград больше не соответствуют текущей ситуации в стране. В документе говорится, что речь идёт о премиях, связанных с вкладом в развитие демократии и европейских ценностей.

Ранее бывший премьер-министр Владимир Филат заявил, что Санду получила несколько международных премий на общую сумму более 165 тысяч евро, при этом, по его словам, эти данные не были отражены в декларациях.

В петиции также приводятся данные международных рейтингов, в которых отмечается снижение показателей страны по уровню демократии, восприятию коррупции и свободе прессы. Авторы обращения призывают пересмотреть или отменить присвоенные награды, однако официальной реакции властей на инициативу пока не последовало.

Ранее стало известно, что Майя Санду подписала указы о денонсации соглашений, связанных с участием страны в СНГ. Кишинев на протяжении ряда лет дистанцируется от участия в этой структуре. Фактически с 2022 года республика игнорирует её заседания. Руководство говорит о евроинтеграции и унификации законодательства по стандартам ЕС.