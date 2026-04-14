Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 16:15

В Молдавии создали петицию о лишении Санду наград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

В Молдавии появилась петиция с требованием лишить президента Майю Санду международных наград и почётных званий. Обращение опубликовано на портале change.org.

Авторы инициативы утверждают, что основания для присуждения наград больше не соответствуют текущей ситуации в стране. В документе говорится, что речь идёт о премиях, связанных с вкладом в развитие демократии и европейских ценностей.

Ранее бывший премьер-министр Владимир Филат заявил, что Санду получила несколько международных премий на общую сумму более 165 тысяч евро, при этом, по его словам, эти данные не были отражены в декларациях.

В петиции также приводятся данные международных рейтингов, в которых отмечается снижение показателей страны по уровню демократии, восприятию коррупции и свободе прессы. Авторы обращения призывают пересмотреть или отменить присвоенные награды, однако официальной реакции властей на инициативу пока не последовало.

Бывшего вице-премьера Молдавии задержали по делу о злоупотреблениях властью
Бывшего вице-премьера Молдавии задержали по делу о злоупотреблениях властью

Ранее стало известно, что Майя Санду подписала указы о денонсации соглашений, связанных с участием страны в СНГ. Кишинев на протяжении ряда лет дистанцируется от участия в этой структуре. Фактически с 2022 года республика игнорирует её заседания. Руководство говорит о евроинтеграции и унификации законодательства по стандартам ЕС.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Молдавия
  • Майя Санду
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar