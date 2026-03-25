Бывшего вице-премьера Молдавии задержали по делу о злоупотреблениях властью

Правоохранительные органы Молдавии задержали бывшего вице-премьера Виктора Осипова, возглавлявшего делегацию республики на переговорах с Приднестровьем. Как сообщил провластный телеканал ТВ-8 со ссылкой на источники, политику предъявлены обвинения в злоупотреблении властью в интересах организованной преступной группы.

По данным собеседников телеканала, задержание провели сотрудники прокуратуры по особым делам. Осипова подозревают в соучастии в схемах, которые причинили государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах. Детали дела обещали обнародовать после завершения первоначальных процессуальных действий.

Осипов занимал пост вице-премьера по реинтеграции в 2009–2011 годах, а также в 2015-м. В этом качестве он представлял Молдавию на переговорах в формате «пять плюс два» с участием Кишинева, Тирасполя, ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдателей от США и Евросоюза. Позже он курировал вопросы информационной политики в Демократической партии Молдавии, которую в тот период возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк. Последний после смены власти в 2019 году покинул страну, однако в прошлом году был задержан в Греции, экстрадирован в Кишинев и предстал перед судом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова стать частью так называемой «коалиции желающих» по Украине. По словам Санду, члены коалиции рассмотрят запрос Кишинёва на вступление и ответят в течение месяца или нескольких месяцев. Она также отметила, что в настоящее время Молдавия проводит обучение специалистов по разминированию, которые в постконфликтный период смогут оказывать помощь Украине.