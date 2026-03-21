Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 04:05

Парламент Молдавии одобрил выход из СНГ в первом чтении

Депутаты парламента Молдавии проголосовали за выход страны из Содружества Независимых Государств. Они поддержали проект денонсации соглашения о создании СНГ, протокола к нему и устава организации. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

В парламенте добавили, что выход из СНГ стал «естественным и неизбежным действием». Это необходимо для вступления Молдавии в Европейский союз. После денонсации трёх базовых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества и протокола — Молдавия юридически утратит статус члена СНГ.

Молдавии предрекли судьбу Украины после решения о выходе из СНГ

Напомним, 11 марта кабинет министров Молдавии одобрил выход из основополагающих соглашений СНГ. Министерство иностранных дел предложило это решение. Ведомство заявило, что базовые принципы организации перестали работать. Также Кишинёву предрекли судьбу Киева после решения о выходе из СНГ.

