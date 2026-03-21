Парламент Молдавии одобрил выход из СНГ в первом чтении
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DustandAshes
Депутаты парламента Молдавии проголосовали за выход страны из Содружества Независимых Государств. Они поддержали проект денонсации соглашения о создании СНГ, протокола к нему и устава организации. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.
В парламенте добавили, что выход из СНГ стал «естественным и неизбежным действием». Это необходимо для вступления Молдавии в Европейский союз. После денонсации трёх базовых соглашений — Устава СНГ, Соглашения о создании Содружества и протокола — Молдавия юридически утратит статус члена СНГ.
Напомним, 11 марта кабинет министров Молдавии одобрил выход из основополагающих соглашений СНГ. Министерство иностранных дел предложило это решение. Ведомство заявило, что базовые принципы организации перестали работать. Также Кишинёву предрекли судьбу Киева после решения о выходе из СНГ.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.