Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика готова стать частью так называемой «коалиции желающих» по Украине. Об этом она сообщила на брифинге после заседания Совета национальной безопасности, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Санду, члены коалиции рассмотрят запрос Кишинёва на вступление и ответят в течение месяца или нескольких месяцев. Она также отметила, что в настоящее время Молдавия проводит обучение специалистов по разминированию, которые в постконфликтный период смогут оказывать помощь Украине.

«Коалиция желающи» («Коалиция активистов», «коалиция решительных», Coalition of the Willing) — это неформальное объединение стран, преимущественно европейских и членов НАТО, созданное для координации военной и финансовой поддержки Украины. В отличие от официальных структур (таких как НАТО или ЕС), коалиция действует на добровольной основе: в неё входят государства, готовые предоставлять конкретные виды вооружений, обучать украинских военных или участвовать в гарантиях безопасности. Основана 2 марта 2025 года. На данный момент в неё входят 35 стран.

Ранее Мария Захарова посоветовала Санду «не раскрывать свой роток на украинский Голодомор». Дипломат сделала это заявление на брифинге, комментируя решение Минбразования Молдавии о проведении конкурса видеороликов для старшеклассников, посвящённого ключевым событиям XX века.