Украинские офицеры способны отправить бойца на верную смерть из-за личной неприязни, признался боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Компас. Данное подразделение состоит из пленных военнослужащих ВСУ, которые по собственной воле перешли на российскую сторону. Они ведут борьбу с киевскими властями и принимают участие в оборонительных и штурмовых операциях.

По словам Компаса, в его подразделении больше половины бойцов отправляли на такие задания, когда становилось ясно, что «уже нет смысла содержать столько людей». Украинское командование выбирало таких, исходя из межличностных отношений.

«Они их по пять-шесть человек просто отправляли и врали насчёт места и цели миссии», — поделился собеседник РИА «Новости».

Ранее источник рассказал СМИ о переброске в Сумскую область 68-й отдельной аэромобильной бринады ВСУ. Это удалось установить благодаря анализу публикаций в социальных сетях, в которых родственники бойцов сами делились данными о перемещении личного состава.