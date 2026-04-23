23 апреля, 05:35

Перешедший на нашу сторону боец ВСУ рассказал, как украинские командиры выбирают смертников

Командование ВСУ выбирало, кого отправить на смерть, исходя из личной неприязни

Украинские военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские офицеры способны отправить бойца на верную смерть из-за личной неприязни, признался боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Компас. Данное подразделение состоит из пленных военнослужащих ВСУ, которые по собственной воле перешли на российскую сторону. Они ведут борьбу с киевскими властями и принимают участие в оборонительных и штурмовых операциях.

По словам Компаса, в его подразделении больше половины бойцов отправляли на такие задания, когда становилось ясно, что «уже нет смысла содержать столько людей». Украинское командование выбирало таких, исходя из межличностных отношений.

«Они их по пять-шесть человек просто отправляли и врали насчёт места и цели миссии», — поделился собеседник РИА «Новости».

Удар по диверсантам: Бойцы «Горыныча» сорвали засады ВСУ и стёрли с лица земли пункты управления БПЛА
Ранее источник рассказал СМИ о переброске в Сумскую область 68-й отдельной аэромобильной бринады ВСУ. Это удалось установить благодаря анализу публикаций в социальных сетях, в которых родственники бойцов сами делились данными о перемещении личного состава.

Матвей Константинов
