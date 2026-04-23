Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 04:41

В Сумскую область перебросили подразделения 68-й бригады ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В Сумскую область были направлены подразделения 68-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Согласно источнику, изменение маршрута группировки было выявлено благодаря анализу публикаций в соцсетях, где родственники боевиков делились сведениями о перемещениях личного состава. Изначально эти подразделения планировалось задействовать в Донбассе.

Голубец: ВСУ пытались вырваться из Гришина через «бутылочное горлышко»

Ранее украинские власти начали масштабную информационную кампанию, чтобы оправдать отступление и потерю населённых пунктов в Сумской области. В местных соцсетях одновременно появились сообщения об «отсутствии стратегического значения» заброшенных приграничных сёл. Также продвигается версия о том, что российская группировка «Север» якобы пытается лишь отвлечь силы ВСУ от других направлений.

Тимур Хингеев
