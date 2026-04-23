Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 апреля, 01:01

Голубец: ВСУ пытались вырваться из Гришина через «бутылочное горлышко»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AI

Украинские подразделения пытались покинуть Гришино через узкий выход в ДНР. Об этом сообщил командир штурмовой роты 35-й бригады группировки «Центр» Владимир Голубец, пишет ТАСС.

По его словам, населённый пункт оказался почти полностью блокирован. Командир уточнил, что российские подразделения зашли с двух направлений и оставили противнику лишь узкий коридор для отхода. Голубец добавил, что этот участок находился под постоянным контролем. Он пояснил, что перемещение по нему фиксировали с воздуха, после чего по целям наносили удары.

«Им не дали выйти и они понимали, что не выйдут. Наша артиллерия их отрезала, потому что и с запада, и с востока мы зашли и, получается, маленький выход оставался — горлышко бутылочки», — сказал он.

Ситуация в районе Гришина развивалась при активном применении артиллерии и средств воздушного наблюдения.

Сводка СВО на утро 23 апреля: ВС РФ штурмуют Рай-Александровку, сжигают технику НАТО под Покровском, Сырский паникует из-за прорыва к Славянску

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых эпизодов от подразделения «Ахмат-Запад». На кадрах показаны две атаки по позициям украинских военных. В первом случае группа ВСУ была поражена дронами в начале выдвижения. Во втором эпизоде была уничтожена группа, пытавшаяся скрыться с использованием маскировки, снижающей заметность для тепловизоров. Кадыров написал, что обнаруженные цели были успешно ликвидированы, несмотря на применённые средства маскировки.

Антон Голыбин
