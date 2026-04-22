Маскировка не помогла: Кадыров показал, как «Ахмат» раскусил «невидимок» из ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с боевыми эпизодами, снятыми бойцами подразделения «Ахмат-Запад». По его словам, на кадрах показаны две атаки по позициям украинских военных.

Кадыров показал атаку дронов.

В первом случае группа ВСУ пыталась выдвинуться к месту выполнения задачи, однако была поражена ударами беспилотников на начальном этапе движения.

Во втором эпизоде целью стала группа, которая пыталась скрыться с использованием маскировки, снижающей заметность для тепловизоров. Несмотря на это, их обнаружили и нанесли удар.

«Вероятно, ожидали, что сочетание маскировки и технологий обеспечит нужный результат. Обнаруженные цели были успешно уничтожены», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Ранее Кадыров опубликовал видео уничтожения замаскированной группы ВСУ под Харьковом. Операторы беспилотников выявили в лесном массиве вражескую группу и рядом расположенный блиндаж. После этого ударные дроны точечно атаковали позиции противника.