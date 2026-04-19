Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 15:08

Адаму Кадырову вручили медаль к 20‑летию полка «Север»

Обложка © РИА Новости / Михаил Синицын

Секретарю совета безопасности Чечни Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку «Север» имени А. А. Кадырова». Торжественная церемония прошла в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования подразделения.

«Награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь совета безопасности ЧР Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал ведущий мероприятия.

Ранее Life.ru рассказывал, что Адам Кадыров появился на совещании с участием чеченских силовиков с офицерскими погонами. По имеющейся информации, на них была заметна одна звезда средней величины — именно такой знак различия носят майоры. В соцсетях эта деталь вызвала бурное обсуждение, так как никаких официальных подтверждений того, что ему было присвоено это звание, не поступало.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar