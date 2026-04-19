Адаму Кадырову вручили медаль к 20‑летию полка «Север»
РИА Новости / Михаил Синицын
Секретарю совета безопасности Чечни Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку «Север» имени А. А. Кадырова». Торжественная церемония прошла в Грозном в рамках празднования 20-й годовщины со дня образования подразделения.
«Награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь совета безопасности ЧР Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал ведущий мероприятия.
Ранее Life.ru рассказывал, что Адам Кадыров появился на совещании с участием чеченских силовиков с офицерскими погонами. По имеющейся информации, на них была заметна одна звезда средней величины — именно такой знак различия носят майоры. В соцсетях эта деталь вызвала бурное обсуждение, так как никаких официальных подтверждений того, что ему было присвоено это звание, не поступало.
