Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 08:46

Адам Кадыров появился на публике в погонах майора

Сын главы Чечни, 18-летний Адам Кадыров, занимающий пост секретаря Совета безопасности республики, впервые появился на публике с офицерскими погонами. Кадры были опубликованы в социальных сетях его отцом Рамзаном Кадыровым.

Адам Кадыров на совещании в Чеченской Республике. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Адам Кадыров запечатлён на совещании с участием чеченских силовиков. Он одет в камуфляж расцветки «флора», на погонах которого отчётливо видна одна звезда среднего размера — знак различия, соответствующий званию майора. На форме также нанесено слово Dustum (в переводе с языка дари — «друзья»), которое является позывным Рамзана Кадырова ещё с юных лет и впоследствии перешло к его сыну. На груди у молодого чиновника заметны несколько наград.

Официальной информации о присвоении Адаму Кадырову воинского звания ранее не поступало. При этом известно, что он неоднократно удостаивался наград Росгвардии, в том числе медали «За боевое отличие».

Кадыров опубликовал видео уничтожения британской САУ AS-90 в зоне СВО
Кадыров опубликовал видео уничтожения британской САУ AS-90 в зоне СВО

Ранее стало известно, что российский военный лётчик, одержавший победу в воздушном бою 9 марта, был удостоен нестандартной награды — часов ограниченного выпуска. В том бою был уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Киевское командование официально подтвердило потерю борта и гибель пилота. Им оказался полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации, один из самых заслуженных и титулованных лётчиков в составе ВСУ.

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Наталья Афонина
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar