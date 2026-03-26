Адам Кадыров появился на публике в погонах майора

Сын главы Чечни, 18-летний Адам Кадыров, занимающий пост секретаря Совета безопасности республики, впервые появился на публике с офицерскими погонами. Кадры были опубликованы в социальных сетях его отцом Рамзаном Кадыровым.

Адам Кадыров на совещании в Чеченской Республике.

Адам Кадыров запечатлён на совещании с участием чеченских силовиков. Он одет в камуфляж расцветки «флора», на погонах которого отчётливо видна одна звезда среднего размера — знак различия, соответствующий званию майора. На форме также нанесено слово Dustum (в переводе с языка дари — «друзья»), которое является позывным Рамзана Кадырова ещё с юных лет и впоследствии перешло к его сыну. На груди у молодого чиновника заметны несколько наград.

Официальной информации о присвоении Адаму Кадырову воинского звания ранее не поступало. При этом известно, что он неоднократно удостаивался наград Росгвардии, в том числе медали «За боевое отличие».

Ранее стало известно, что российский военный лётчик, одержавший победу в воздушном бою 9 марта, был удостоен нестандартной награды — часов ограниченного выпуска. В том бою был уничтожен истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Киевское командование официально подтвердило потерю борта и гибель пилота. Им оказался полковник Александр Довгач — командир 39-й бригады тактической авиации, один из самых заслуженных и титулованных лётчиков в составе ВСУ.