Кадыров опубликовал видео уничтожения британской САУ AS-90 в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео уничтожения британской самоходной артиллерийской установки AS-90 на харьковском направлении. Технику противника ликвидировали военнослужащие батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ.

По его словам, технику противника ликвидировали военнослужащие батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» Минобороны РФ. САУ была выявлена в ходе воздушной разведки, после чего операторы БПЛА точно вывели дроны на цель.

Ранее в боях за Константиновку (ДНР) группировка «Южная» применила новейший отечественный тяжёлый беспилотник «Гекса-кран». В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе боевой задачи новый беспилотник сбросил противотанковую мину ТМ-62, уничтожив укрытие противника. Как сообщил командир взвода с позывным Гера, новый беспилотник успешно прошёл боевую проверку в зоне проведения спецоперации.