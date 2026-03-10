Российский лётчик, сбивший украинский Су-27, получил редкую награду

Напомним, командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач был ликвидирован во время боевого вылета на восточном направлении. Он участвовал в боях в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и на острове Змеиный. На его счету сотни боевых вылетов. Осенью 2025 года ему присвоили звание Героя Украины.