Российский лётчик, сбивший украинский Су-27, получил редкую награду
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Российский лётчик, сбивший украинский Су-27, получил необычную награду — часы ограниченной серии. Как сообщает RG.ru, редкий экземпляр — их всего 100 штук — офицеру передал житель Казани.
Воздушная победа одержана 9 марта. Украинское командование официально подтвердило потерю истребителя и гибель пилота, которым оказался полковник Александр Довгач, командир 39-й бригады тактической авиации, один из самых титулованных лётчиков ВСУ.
Напомним, командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач был ликвидирован во время боевого вылета на восточном направлении. Он участвовал в боях в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и на острове Змеиный. На его счету сотни боевых вылетов. Осенью 2025 года ему присвоили звание Героя Украины.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.