В зоне СВО ликвидирован комбриг тактической авиации Украины

Командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач ликвидирован во время боевого вылета на восточном направлении. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач», — говорится в сообщении.

Довгач участвовал в боях в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и за острове Змеиный. На его счету сотни боевых вылетов. Осенью 2025 года ему присвоили звание Героя Украины. Место гибели не уточняется.

