Регион
9 марта, 16:26

В зоне СВО ликвидирован комбриг тактической авиации Украины

Обложка © Telegram / Главред

Командир 39-й бригады тактической авиации полковник Александр Довгач ликвидирован во время боевого вылета на восточном направлении. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны погиб полковник Александр Довгач», — говорится в сообщении.

Довгач участвовал в боях в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и за острове Змеиный. На его счету сотни боевых вылетов. Осенью 2025 года ему присвоили звание Героя Украины. Место гибели не уточняется.

Ликвидирована снайперша ВСУ Васильченко — одна из героинь фильма об «украинских амазонках»

Ранее сообщалось, что Южная группировка войск поразила множество объектов ВСУ в течение суток. Подразделения беспилотных систем ликвидировали 43 блиндажа и укрытия с живой силой противника, уничтожили 15 антенн связи и управления дронами, а также поразили два наземных робототехнических комплекса.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
