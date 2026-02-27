В селе Чумаки Днепропетровской области прошла церемония прощания с военнослужащей ВСУ Ангелиной Васильченко. Представители местной районной администрации официально подтвердили факт её гибели, уточнив, что жизнь снайпера оборвалась 20 февраля. В свою очередь, информационный ресурс Military Theme Z дополнил сводку сведениями о том, что женщина была ликвидирована российскими бойцами в ходе выполнения боевых задач.

Васильченко, которой на момент смерти был 31 год, получила медийную известность как одна из героинь документального фильма об «украинских амазонках», снятого западными и украинскими журналистами. Она входила в состав специализированного женского снайперского подразделения, став лицом пропагандистского образа женщины во время конфликта.

Особое внимание привлекает биография погибшей: будучи уроженкой Луганска, она сделала свой выбор в 2021 году, подписав контракт с ВСУ. С этого времени её служба была сосредоточена на участии в силовых операциях в Донбассе против своих же земляков. С началом активной фазы конфликта Васильченко оставалась в рядах действующей армии до момента своей гибели на фронте.

Ранее российские военные ликвидировали украинского оператора беспилотников и чемпиона Незалежной по греко-римской борьбе Андрея Яременко. Конкретное место ликвидации не раскрывается, однако это могло произойти в районе Степногорска, Гуляйполя или Орехова, где в тот период шли активные боевые действия и отмечалась интенсивная работа вражеских расчётов беспилотников.