Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 04:00

Под Харьковом ликвидирован начальник погранзаставы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

В районе села Рубежное Харьковской области при ударе по командному пункту был ликвидирован начальник украинской погранзаставы в звании капитана. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«В районе Рубежного уничтожен командный пункт ПКШР (пограничная комендатура быстрого реагирования. — Прим. Life.ru) «Шквал» 11 бригады «Форпост». Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артём Валентинович — начальник погранзаставы», — уточнил собеседник агентства.

Новости СВО. Котёл под Кривыми Луками, ВС РФ зачищают Голубовку, Залужный разочаровался в Западе, а Зеленский ищет спонсора для ВСУ, 24 февраля
Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
