Под Харьковом ликвидирован начальник погранзаставы ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka
В районе села Рубежное Харьковской области при ударе по командному пункту был ликвидирован начальник украинской погранзаставы в звании капитана. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.
«В районе Рубежного уничтожен командный пункт ПКШР (пограничная комендатура быстрого реагирования. — Прим. Life.ru) «Шквал» 11 бригады «Форпост». Есть потери среди командного состава, ликвидирован капитан Мякота Артём Валентинович — начальник погранзаставы», — уточнил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.
