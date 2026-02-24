В районе села Рубежное Харьковской области при ударе по командному пункту был ликвидирован начальник украинской погранзаставы в звании капитана. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Новости СВО. Котёл под Кривыми Луками, ВС РФ зачищают Голубовку, Залужный разочаровался в Западе, а Зеленский ищет спонсора для ВСУ, 24 февраля

Ранее стало известно, что боевики Вооружённых сил Украины не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.