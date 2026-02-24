Новости СВО. Котёл под Кривыми Луками, ВС РФ зачищают Голубовку, Залужный разочаровался в Западе, а Зеленский ищет спонсора для ВСУ, 24 февраля Оглавление Курская область, 24 февраля Харьковская область, 24 февраля Донецкая Народная Республика, 24 февраля Зеленский хочет такую же армию, как у России ВСУ перебросили на Сумщину «свежие» бригады, штурмовики ВС РФ зачищают котёл в ДНР, Залужный жалуется, что ни у одной страны нет сил, чтобы остановить конфликт, а Зеленский просит денег на контрактную армию — дайджест Life.ru. 23 февраля, 21:07 Армия РФ наступает в ДНР и Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 24 февраля

Штурмовики группировки «Север» за стуки продвинулись на 13 участках в Сумской области. Общее продвижение составило до 750 метров вглубь обороны противника.

Ситуация у границ Курской области не претерпела серьёзных изменений. Фронт на Тёткинском и Глушковском участках стабилен. По позициям ВСУ в окрестностях Рыжевки и Искрисковщины работают в основном артиллерийские орудия и расчёты беспилотников.

Силами противовоздушной обороны в небе над Курской областью было перехвачено пять украинских беспилотников.

Также появилась информация, что киевское командование перебросило в Сумскую область 160-ю и 162-ю механизированные бригады. Соединения недавно сформировали, и оценить их боеспособность сейчас сложно. При этом отмечается, что части укомплектованы не по стандарту, а «сколько смогли».

При этом командование ВСУ не смогло восстановить численность 150-й бригады. Часть её фактически перестала существовать.

Харьковская область, 24 февраля

В окрестностях Старицы без существенных изменений. Подразделения «Севера» закончили зачистку участка леса рядом с населённым пунктом.

Позиции 113-й бригады теробороны попали под удар «Солнцепёков» в лесопосадках рядом с Волчанскими Хуторами. В массиве близ Симиновки авиация уничтожила расположение 127-й бригады ВСУ, а штурмовики ВС РФ заняли один опорный пункт противника. На Хатненском участке «северяне» продвинулись на 200 метров по лесопосадкам.

Расчёт САУ «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика, 24 февраля

В ДНР основные бои идут на рубеже Резниковки и Никифоровки. В то время как в соседних Кривых Луках 3-й армии удалось продвинуться вглубь фронта. Более того, Кривые Луки взяты в оперативное окружение. На этом участке ВС РФ стараются закрыть «треугольник» между этими населёнными пунктами, чтобы освободить силы для движения в сторону Славянска.

В районе Ильичёвки наши штурмовики через лесной массив вышли к реке Северский Донец. В самом населённом пункте идут встречные бои с противником. Также ВС РФ теперь контролируют дорогу в сторону Каленики.

Продолжаются бои за Никифоровку, а одновременно с этим Армия России наступает в направлении Фёдоровки Второй. Такая же ситуация и в Голубовке — в населённом пункте идёт сражение между сторонами. Большая часть села уже под нашим контролем.

Карта СВО на 24 февраля 2026 года. ВС РФ наступают в ДНР. Фото © Telegram / divgen

Зеленский хочет такую же армию, как у России

Зеленский заявил, что было бы неплохо уйти от мобилизационного комплектования ВСУ и полностью перейти на контрактников. Точно так, как это сделано в ВС РФ. Но у Украины нет денег для того, чтобы реализовать такой план.

По классике глава киевского режима намекнул, что Европа могла бы профинансировать инициативу. Чтобы служба в ВСУ была добровольной и профессиональной.

Пока же бюджет Киева не позволяет выплачивать «подъёмные» при заключении контракта и высокие зарплаты для военных.

В Британии экс-главком ВСУ Залужный продолжил раздавать крамольные интервью. В этот раз он заявил, что в мире ни у кого нет военных сил, чтобы остановить конфликт на Украине. Дескать, эта война создала новую реальность, где старые парадигмы о сдерживании и балансе сил больше не работают.

