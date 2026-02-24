Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон.

По его словам, украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.

А ранее Life.ru писал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, пытаются извлечь выгоду из своего положения и предлагают российским силовым структурам секретную информацию. За вознаграждение в криптовалюте они готовы раскрывать координаты расположения подразделений ВСУ. Помимо попыток заработать, иностранцы в рядах украинских формирований нередко выходят на связь с просьбой помочь им вернуться на родину.