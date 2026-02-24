Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 03:26

ВСУ не дают жителям Константиновки эвакуироваться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не позволяют жителям Константиновки в ДНР покинуть город, угрожая оружием и используя беспилотники. Об этом РИА «Новости» рассказал оператор БПЛА группировки «Юг» с позывным Ворон.

По его словам, украинские силы разворачивали людей обратно и направляли оружие на тех, кто пытался покинуть город. Оператор также рассказал, что дрон сбросил боеприпас на женщину в районе эвакуации.

Новости СВО. Котёл под Кривыми Луками, ВС РФ зачищают Голубовку, Залужный разочаровался в Западе, а Зеленский ищет спонсора для ВСУ, 24 февраля
Новости СВО. Котёл под Кривыми Луками, ВС РФ зачищают Голубовку, Залужный разочаровался в Западе, а Зеленский ищет спонсора для ВСУ, 24 февраля

А ранее Life.ru писал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, пытаются извлечь выгоду из своего положения и предлагают российским силовым структурам секретную информацию. За вознаграждение в криптовалюте они готовы раскрывать координаты расположения подразделений ВСУ. Помимо попыток заработать, иностранцы в рядах украинских формирований нередко выходят на связь с просьбой помочь им вернуться на родину.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar