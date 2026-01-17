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Опубликовано 17 января, 05:34
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Оператор дронов ВСУ и чемпион Украины по борьбе Яременко ликвидирован в Запорожье

Андрей Яременко. Обложка © Комітет молоді і спорту_ВРУ

Андрей Яременко. Обложка © Комітет молоді і спорту_ВРУ

Российские военные ликвидировали украинского оператора беспилотников и чемпиона Незалежной по греко-римской борьбе Андрея Яременко. Соответствующая информация появилась в соцсетях комитета молодёжи и спорта Верховной Рады Украины.

Яременко, родившийся в 1999 году в Житомире, был мобилизован и зачислен в 115-ю бригаду территориальной обороны. Там он получил должность оператора беспилотного летательного аппарата и был направлен в Запорожскую область, где 4 декабря прошлого года и был ликвидирован.

Конкретное место ликвидации не раскрывается, однако это могло произойти в районе Степногорска, Гуляйполя или Орехова, где в тот период шли активные боевые действия и отмечалась интенсивная работа вражеских расчётов беспилотников.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области был ликвидирован Антон Бондаренко, специалист по информационным операциям, известный под позывным Бандерос. Он занимался координацией создания и распространения дезинформации о спецоперации, а также пропагандистских материалов для зарубежных СМИ. Бондаренко отвечал за организацию подрывной информационной деятельности в 13-й бригаде Нацгвардии Украины, включая установление связей с западными медиа.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алиса Хуссаин
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