Российские военные ликвидировали украинского оператора беспилотников и чемпиона Незалежной по греко-римской борьбе Андрея Яременко. Соответствующая информация появилась в соцсетях комитета молодёжи и спорта Верховной Рады Украины.

Яременко, родившийся в 1999 году в Житомире, был мобилизован и зачислен в 115-ю бригаду территориальной обороны. Там он получил должность оператора беспилотного летательного аппарата и был направлен в Запорожскую область, где 4 декабря прошлого года и был ликвидирован.

Конкретное место ликвидации не раскрывается, однако это могло произойти в районе Степногорска, Гуляйполя или Орехова, где в тот период шли активные боевые действия и отмечалась интенсивная работа вражеских расчётов беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области был ликвидирован Антон Бондаренко, специалист по информационным операциям, известный под позывным Бандерос. Он занимался координацией создания и распространения дезинформации о спецоперации, а также пропагандистских материалов для зарубежных СМИ. Бондаренко отвечал за организацию подрывной информационной деятельности в 13-й бригаде Нацгвардии Украины, включая установление связей с западными медиа.