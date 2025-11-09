Россия и США
9 ноября, 13:59

Под Харьковом ликвидирован диверсант Бандерос, распространявший фейки о ходе СВО

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В Харьковской области нейтрализован специалист по информационным операциям Антон Бондаренко, координировавший производство и распространение ложных материалов о спецоперации и пропагандистских материалов для иностранных медиа. Об этом проинформировало УВД российской администрации Харьковской области через свой Telegram-канал.

«В ходе проведения соответствующих мероприятий, УВД получило неопровержимые оперативные данные, подтверждающие факт его ликвидации», — отметили в УВД.

Бондаренко под позывным Бандерос отвечал за координацию подрывной информационной работы в 13-й бригаде нацгвардии Украины, где в число его задач входило налаживание контактов с западными медиа. Как уточнили в управлении, в сферу его преступной деятельности входило планирование информационных кампаний, руководство агентурной сетью среди зарубежных журналистов и политологов, а также организация поставки материалов, преднамеренно искажавших действительную ситуацию в районе проведения специальной военной операции.

ФСБ задержала в Карелии украинского диверсанта, готовившего теракт
В Харьковской области недавно, по данным неофициальной пресс-службы группировки «Север», была ликвидирована диверсионная группа 54-го разведбатальона ВСУ. Среди уничтоженных — командир группы штаб-сержант Михаил Лебедев, ранее воевавший на стороне националистов против ДНР и ЛНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

