Комбат украинских «Волкодавов» уничтожен при ударе по тайному логову офицеров ВСУ

Командир батальона «Волкодавы» 57-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павел Отич уничтожен в результате российского удара по логову подразделения на Харьковском направлении. Об этом докладывают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

«На Волчанском направлении в результате удара по одному из пунктов управления 34 омпб «Волкодавы» 57 омпбр ВСУ ликвидирован командир взвода БпЛА старший лейтенант Отич Павел Владимирович 1995 г.р. из Конотопа Сумской области», — пишут «‎Бесстрашные».

Комбат воевал в составе 57 бригады с 2022 года. Данные о его ликвидации подтвердила его жена и мэрия Конотопа, куда его тело привезли похоронить. Он был уничтожен ещё 14 ноября, а останки доставили на малую родину 22.

Также в Харьковской области нейтрализован специалист по информационным операциям Антон Бондаренко, координировавший производство и распространение ложных материалов о спецоперации и пропагандистских материалов для иностранных медиа. Бондаренко под позывным Бандерос отвечал за координацию подрывной информационной работы в 13-й бригаде нацгвардии Украины, где в число его задач входило налаживание контактов с западными медиа.