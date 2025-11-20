Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 09:51

В блиндаже под Ровнопольем уничтожена женщина-снайпер ВСУ в звании майора

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В ходе боевых действий в районе Ровнополья российские штурмовые подразделения ликвидировали снайпера ВСУ, личность которой была установлена по документам. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что столкновение произошло в одном из блиндажей во время зачистки, куда была сброшена граната.

По информации Кимаковского, погибшей оказалась женщина-снайпер в звании майора. Он пояснил, что на снайпера была возложена задача по прикрытию пункта управления БПЛА противника. Советник добавил, что операторы беспилотников сумели скрыться, когда российские войска приблизились к укрепленной позиции.

Попали в купянскую мясорубку: Девять офицеров НАТО из разных стран ликвидированы в зоне СВО
Попали в купянскую мясорубку: Девять офицеров НАТО из разных стран ликвидированы в зоне СВО

Ранее в Харьковской области нейтрализован специалист по информационным операциям Антон Бондаренко, координировавший производство и распространение ложных материалов о спецоперации и пропагандистских материалов для иностранных медиа. Бондаренко под позывным Бандерос отвечал за координацию подрывной информационной работы в 13-й бригаде нацгвардии Украины, где в число его задач входило налаживание контактов с западными медиа.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar