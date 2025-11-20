В ходе боевых действий в районе Ровнополья российские штурмовые подразделения ликвидировали снайпера ВСУ, личность которой была установлена по документам. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что столкновение произошло в одном из блиндажей во время зачистки, куда была сброшена граната.

По информации Кимаковского, погибшей оказалась женщина-снайпер в звании майора. Он пояснил, что на снайпера была возложена задача по прикрытию пункта управления БПЛА противника. Советник добавил, что операторы беспилотников сумели скрыться, когда российские войска приблизились к укрепленной позиции.

Ранее в Харьковской области нейтрализован специалист по информационным операциям Антон Бондаренко, координировавший производство и распространение ложных материалов о спецоперации и пропагандистских материалов для иностранных медиа. Бондаренко под позывным Бандерос отвечал за координацию подрывной информационной работы в 13-й бригаде нацгвардии Украины, где в число его задач входило налаживание контактов с западными медиа.