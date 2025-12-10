Рамзан Кадыров дал сыну Адаму поручение после атак ВСУ на Грозный
Глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров потребовал от своего сына Адама усилить координацию силовых структур Чечни после ударов беспилотников ВСУ по Грозному. Об этом стало известно из его официального телеграм-канала.
«Также поручил помощнику Главы ЧР, Секретарю Совета Безопасности ЧР Адаму Кадырову усилить взаимодействие между всеми силовыми ведомствами», — уведомил он.
Кадыров также отметил, что именно успешное развитие региона провоцирует раздражение у деструктивных сил. Это требует от всех служб предельной слаженности, повышения эффективности на всех направлениях и немедленного подавления любых угроз. В этих целях, он призвал министра внутренних дел Аслана Ирасханова наладить системные учения по противодроновой обороне, сфокусировавшись на обучении операторов и отработке методик точечного поражения целей.
Ранее сообщалось, что два беспилотника сбили над территорией Чеченской Республики, ещё один — над территорией соседнего региона. Один из них был уничтожен ПВО над соседним регионом, а ещё два — совместными группами МВД и Росгвардии над территорией Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров показал кадры происшествия.
