Сводка СВО на утро 23 апреля: ВС РФ штурмуют Рай-Александровку, сжигают технику НАТО под Покровском, Сырский паникует из-за прорыва к Славянску Армия России пробивает дорогу на Славянск и сжигает американскую технику в ДНР. Главком ВСУ считает, что Россия готовится к продолжению боевых действий. Киев получит кредит в 90 миллиардов евро. 22 апреля, 21:07 Армия России наступает на Славянск в Рай-Александровке.

Бои за Рай-Александровку в ДНР: путь к Славянску

Военный корреспондент Тимофей Ермаков подтвердил, что начались бои за Рай-Александровку. Об этом же свидетельствуют видео со стороны противника.

— В данный момент битва в Рай-Александровке в самом разгаре. Это прямой путь в город Николаевка, который является северными воротами в Славянск. В то время как Красный Лиман — восточными, — пишет военкор.

По мнению Ермакова, битва за Славянск гораздо ближе, чем кажется.

Уничтожение техники США в ДНР и Харьковской области

Согласно сводке Министерства обороны, бойцы группировки уничтожили за прошедшие сутки два американских БТР М-113, а также бронемашину «Казак», три артиллерийских орудия и свыше 200 военнослужащих противника.

— Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Боровая, Петровка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка Донецкой Народной Республики, — сообщили в МО РФ.

Ликвидация РСЗО Vampire в ДНР: работа БПЛА РФ

В районе населённого пункта Старорайское в ДНР уничтожена чешская установка РСЗО RM-70 Vampire. Её поразил БПЛА «Ланцет».

RM-70 — это аналог советской РСЗО БМ-21 «Град». Машина может выпускать до 40 ракет калибром 122 миллиметра. Максимальная дальность стрельбы — 20 километров.

Уничтожение РСЗО RM-70 Vampire. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Ситуация под Покровском: заявление Сырского

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинспектировал свои войска и дал оценку происходящему на фронте. Особенно он выделил Красноармейское (Покровское) направление. Часть им сказанного можно приравнять к панике.

— Противник не оставляет попыток продвижения и намерен захватить не только Донбасс, но и всю Украину, — заявил Сырский.

Лавров обвинил Запад в сатанизме и святотатстве

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что европейские страны поддерживают «святотатство», проводимое Киевом.

— Возмущение и, я бы сказал, отвращение вызывают начатые в прошлом году в Киево-Печерской лавре «работы по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». За этой бюрократической формулировкой украинского министерства культуры, между прочим, кроется узаконенное святотатство, совершаемое при попустительстве, даже прямой поддержке целого ряда европейских стран, где тоже буйно расцветает, прямо скажем, сатанизм, — сказал министр иностранных дел.

По его словам, на Украине возбуждено более 180 уголовных дел в отношении священников. Их может быть больше, так как Киев намеренно занижает цифры.

Украине одобрили кредит на 90 млрд: решение Евросоюза

Европейский союз всё-таки выделит Украине кредит на 90 миллиардов евро. Послы Евросоюза согласовали выделение средств: 60 миллиардов — на вооружение, а 30 — на бюджетные расходы Киева.

Ранее выделение средств блокировал уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поводом для этого была блокировка нефтепровода «Дружба», но он заработал. Планируется, что первые капли чёрного золота из этой трубы европейские страны увидят 23 апреля.

Что было вчера: освобождение Ветеринарного и Гришино

Днём ранее ВС РФ освободили в Харьковской области Ветеринарное, а в ДНР — Гришино. Взятие последнего позволяет наступать к границе Днепропетровской области, где уже идут боевые действия.

Подробная сводка и карта — в нашем материале.

Авторы Даниил Черных