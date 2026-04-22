СВО-новости за 22 апреля: ВС РФ штурмуют Мирополье и Константиновку, нанесены удары по порту в Одессе, Зеленский разблокировал «Дружбу» Оглавление Наступление у Курской области: ВС РФ берут Мирополье Бои за Константиновку: новый плацдарм в ДНР Обстрел Таволжанки: военные преступления ВСУ в Харьковской области Удар по транспортной инфраструктуре Украины: под прицелом Одесса и Запорожье Карта СВО на 22 апреля 2026 года «Дружба» заработает: предсказание Орбана частично сбылось К этому часу ВС РФ ведут бои за Константиновку и Мирополье. ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре Харьковской области. Украина отремонтировала нефтепровод «Дружба». Рассказываем о ситуации на фронтах по состоянию на 12:00 22 апреля. 22 апреля, 10:12 Армия России оттесняет ВСУ от границ Российской Федерации. Обложка © ТАСС / Александр Река

Срочно к этому часу (22 апреля, 12:00 мск): — ВС РФ штурмуют Мирополье в Сумской области и закрепляются в южной части Константиновки. — Нанесены удары по портовой инфраструктуре Одессы и сортировочной станции в Запорожье. — Украина подтвердила готовность возобновить прокачку нефти по «Дружбе».

Наступление у Курской области: ВС РФ берут Мирополье

Армия России продолжает наступать от курской границы и продвигается в Сумской области. В группировке «Север» подтвердили, что бои идут в Мирополье и рядом с этим населённым пунктом. Также наши воины проламывают оборону противника у Новодмитровки и Тарутино.

В общей сложности за сутки ВСУ потеряли свыше 150 человек, американский БТР М113, миномёты, РЛС ПВО RADA, а также колёсную технику и БПЛА.

Бои за Константиновку: новый плацдарм в ДНР

По данным канала «Рыбарь», в конце марта ВС РФ закончили переброску новых подразделений к Константиновке. Сейчас бои в этом городе идут в южной части и на флангах. Идёт наступление в районе Берестка, Ильиновки и Степановки.

— Закрепление на участке позволит сформировать устойчивый плацдарм для атак на позиции ВСУ в Константиновке с запада. В то же время обе стороны вынуждены действовать осторожно из-за обилия дронов в небе, всё больше полагаясь на наземные дроны в обеспечении логистики, — пишет «Рыбарь».

Обстрел Таволжанки: военные преступления ВСУ в Харьковской области

Глава Военно-гражданской администрации Харьковской области сообщил об ударе по селу Таволжанка. Разрушения получили несколько домов. Пострадавших нет.

— Противник нанёс хаотичные удары по населённому пункту, применяя артиллерию и FPV-дроны, — отметил глава региона.

Удар по транспортной инфраструктуре Украины: под прицелом Одесса и Запорожье

Армия России продолжает уничтожать транспортную инфраструктуру противника. В очередной раз удар был нанесён по портам Одесской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что повреждены причалы, складские помещения, железная дорога и объекты портовых операторов.

В Запорожской области атакован сортировочный парк на станции Запорожье-Левое.

— В Харьковской, Черниговской и Кировоградской областях целью ВС РФ стали энергообъекты: в результате ночных ударов повреждены сети электропитания, включая электроподстанции, — сообщил Поддубный.

Карта СВО на 22 апреля 2026 года

Карта СВО на 22 апреля 2026 года.

«Дружба» заработает: предсказание Орбана частично сбылось

В преддверии парламентских выборов, прошедших 12 апреля 2026 года, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление о нефтепроводе «Дружба».

— Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют, — сказал Виктор Орбан в беседе с журналистами РИА «Новости».

Выборы его партия проиграла, а к открытию «Дружба» уже готова, хотя украинское руководство говорило о том, что она может заработать только к концу апреля или мая. Теперь же венгерская компания MOL сообщила, что получила официальное уведомление от «Укртранснафты» о готовности возобновить поставки нефти по «Дружбе».

— Нефтепровод может возобновить функционирование, — подтвердил Владимир Зеленский.

Вопрос «Дружбы» накалял отношения Киева и Будапешта, так как из-за него Венгрия блокировала кредит в 90 миллиардов евро для Украины.

