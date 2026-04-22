СВО новости за 21 апреля: ВС РФ взяли Ветеринарное и Гришино, ВСУ бегут из Красного Лимана, заявления Путина о спецоперации Армия России освободила Гришино и дорогу на Днепропетровскую область, окружение Казачьей Лопани, Киев теряет логистику на Харьковщине и в Сумах. 21 апреля, 21:07 ВС РФ освободили населённые пункты ДНР и Харьковской области.

Штурм Красного Лимана: большая часть города за ВС РФ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал о боях на севере Донецкой Народной Республики. Сейчас российские войска уничтожают ВСУ в Красном Лимане.

— Штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города, — заявил Герасимов.

ВС РФ взяли Гришино: открыта дорога на Днепропетровскую область

На Добропольском направлении подразделения ВС РФ освободили Гришино. Бойцы «Центра» зачистили не только населённый пункт, но и прилегающие лесопосадки.

— Освобождение Гришино открывает нашим войскам дорогу вплоть до границы с Днепропетровской областью. Под огневой контроль переходит протяжённый участок трассы Е-50, — объяснил Евгениий Поддубный важность продвижения на этом участке.

Ветеринарное за Россией: «Север» перешёл границу

Штурмовики 245-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» освободили в Харьковской области село Ветеринарное. Оно находится на границе с Белгородской областью.

— Ветеринарное находится на высоте, с крыш его пятиэтажек просматривается большой участок окружающей местности. Это позволит контролировать передвижения противника в округе. Группировка «Север» формирует новый плацдарм на территории противника, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Штурмовики 245-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Север» установили контроль над селом Ветеринарное. Видео © Telegram / Минобороны России

В Министерстве обороны отметили, что «Север» продолжает наступление и оттесняет противника от государственной границы России.

Россия продолжит СВО: заявление Путина

Президент Владимир Путин заявил, что в России знают, чем закончится специальная военная операция.

— Мы знаем, чем всё это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счёт, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что противник тоже знает, какой будет результат, но думает, как это оформить.

Наступление на Харьковском направлении: прогноз

Армия России после освобождения Ветеринарного может начать наступление на Казачью Лопань. Военкор Александр Коц отмечает, что для противника это важный логистический узел.

— Его освобождение сильно ударит по способности ВСУ перебрасывать войска в приграничье, — пишет военный корреспондент.

Отсюда же киевские войска наносят удары по Белгороду, поэтому переход Казачьей Лопани под контроль России может обезопасить областной центр.

Что было вчера: штурм Константиновки и бои за Сумы

Российские войска продолжают наступать в разных частях ДНР. Бои идут за Константиновку и на подступах к Славянску у Рай-Александровки. Одновременно с этим ВС РФ продвигаются в Сумской области. Украинские журналисты считают, что скоро этот город может оказаться в полуокружении.

Авторы Даниил Черных