Танки, уран и запрет на выезд: Германия готовится воевать с Россией, но над Рейхстагом будет наш флаг Оглавление Мерц готовит Германию к войне с Россией Берлин накачивает мускулы Мобилизация в Германии 2026: запрет на выезд Бронетехника Германии: провал Leopard 2 ВВС и ПВО Германии: Eurofighter и Patriot ВМФ Германии 2026: авианосцев нет, фрегаты строят Ядерное оружие в Германии: правда СВР Кто точно победит от милитаризации Германии Исторический опыт: разгром Германии неизбежен Власти ФРГ потратят сотни миллиардов евро на перевооружение. Мужчин уже не выпускают из страны, а бундесвер получает новые танки. Life.ru выяснил, чем Германия собирается воевать с Россией и кто выиграет от милитаризации, — в нашем материале. 19 апреля, 22:15

Мерц готовит Германию к войне с Россией

Несмотря на то что Москва регулярно объясняла, что угрозы нет, Фридрих Мерц пытается выставить Россию в качестве той силы, которая угрожает Германии.

— Угроза, исходящая от России, реальна. Мы видим это и здесь, в Балтийском море <…> Мы видим ежедневные действия Российской армии. Они проверяют нашу готовность и способность защищаться, — заявил Мерц в августе 2025 года.

Канцлер Германии то и дело говорит о уже идущей войне с Москвой. Иногда он утверждает, что вооружённый конфликт только приближается.

— Атака России была и остаётся частью плана, направленного против всей Европы. Ежедневно в том числе и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам, — сказал Мерц в новогоднем обращении.

В этой же речи он сообщил, что немцы живут в безопасной стране, но армии нужно быть готовой потратиться на оборону. В мае 2025 года Фридрих Мерц обозначил, что Германия будет защищать не только свою территорию, но и Прибалтику.

— Безопасность начинается не на наших границах. Она начинается там, где нашим союзникам и партнёрам приходится её защищать. Именно поэтому безопасность Литвы — это и наша безопасность. Защита Вильнюса — это защита Берлина, — сказал канцлер Мерц во время церемонии ввода в строй первой немецкой бригады в Прибалтике.

Берлин накачивает мускулы

В Германии уже подготовили план перевооружения. На немецкую армию планируется потратить 377 миллиардов евро.

— Правительство ФРГ предоставит бундесверу все необходимые финансовые ресурсы, чтобы в будущем стать сильнейшей конвенциональной армией в Европе. Этого ждут от нас наши друзья и партнёры, более того, они требуют этого, — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Командование бундесвера прямо говорит, что потенциальный противник — Россия.

— Я готовлю Германию к тому, чтобы она могла защитить себя, создавая необходимые оборонные возможности. Это сдерживание, и именно оно должно остановить угрозу со стороны России, — начальник обороны бундесвера Карстен Бройер.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян предположил, что цель возрождения военной мощи Германии не только в конфликте с Россией, но и возвращение статуса на европейской арене.

— Цель милитаризации Германии не война с Россией, а под шумок войны с Россией консолидировать Европу вокруг Германии, а также вернуть статус мощнейшей военно-политической державы, в данном случае Европейского союза, — рассказал Life.ru доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Мобилизация в Германии 2026: запрет на выезд

По данным Global Fire Power, численность Вооружённых силы Германии составляет 184 324 человека. Немецкие политики планируют постепенно увеличивать личный состав бундесвера. В армию собираются набрать дополнительно 80 тысяч человек.

С 1 января 2026 года немецкие мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны сообщать о своих передвижениях. Если они собираются покинуть Германию на три месяца, то им требуется получить разрешение в Центре карьеры бундесвера. До сих пор в Германии нет обязательной срочной службы, но с 2025 года достигшие 18 лет обязаны заполнить анкету о своём состоянии здоровья и способностях.

Сами немцы не горят желанием брать в руки оружие. Согласно прошлогоднему опросу The Telegraph, 59% граждан Германии не стали бы защищать свою страну в случае нападения. Только 16% опрошенных с уверенностью заявили о готовности принять участие в боевых действиях.

Бронетехника Германии: провал Leopard 2

Основной машиной бронетанковых войск Германии является Leopard в различных модификациях. В 2025 году началась разработка Leopard 3. Планируется, что появится он в 30-х годах. В 2027 году в армию начнёт поступать Leopard 2A8. Стоит отметить, что первые танки Leopard 2 были выпущены в 1979 году.

Армия России встречалась с немецкими «кошками» в зоне проведения специальной военной операции. Германия передала десятки танков Leopard различных модификаций Украине. В руки российских военных попали довольно-таки и живые машины, например, Leopard 2А5.

— На мой взгляд, основным недостатком данного образца является предоставление электронным компонентам, электронным составляющим, большей возможности управлять, нежели это бы сделал человек, — рассказал РИА «Новости» боец с позывным Перо.

В бою сказывается и большой вес танка. Он весит 65 тонн. По словам военнослужащего, у Leopard есть проблемы с проходимостью. Кроме того, машину практически невозможно отремонтировать в полевых условиях.

ВВС и ПВО Германии: Eurofighter и Patriot

На вооружении Германии находятся истребители Eurofighter Typhoon. Эти самолёты начали эксплуатироваться в 2003 году. На их борту могут находиться ракеты класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, класса «воздух – земля» AGM-84, AGM-88, Storm Shadow, Brimstone и Taurus. Кроме того, самолёт-истребитель может сбрасывать бомбы JDAM.

Эксплуатируют немецкие лётчики Panavia Tornado. Производство этих самолётов закончилось в 1998 году, но уже построенные экземпляры постоянно проходят модернизацию. Panavia Tornado принимали участие в нескольких войнах, в том числе в Югославии. Сербская сторона заявляет об уничтожении нескольких бомбардировщиков.

В структуру Военно-воздушных сил ФРГ входят подразделения противовоздушной обороны. У них на вооружении находятся американские ЗРК MIM-104С/F Patriot, а также немецкие IRIS-T SLM. Аналогичная техника есть и у Украины. Российские ракеты и БПЛА знакомы с ней, успешно её уничтожают.

ВМФ Германии 2026: авианосцев нет, фрегаты строят

Ещё в 1939 году Адольф Гитлер подписал план Z, по которому флот Третьего рейха должен был получить новые корабли. Задумка так и не была реализована, а те суда, которые были заложены, отправились на лом. С перевооружением современного немецкого флота тоже не всё гладко.

В 2024 году были заложены новые фрегаты. Их до сих пор строят. Подводники также не получают новые лодки. Хорошо дела обстоят только у морских лётчиков. Они осваивают патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon, а также вертолёты Sea Tiger. У Германии до сих пор нет ни одного авианосца. Строить или покупать готовый Берлин не планирует.

Ядерное оружие в Германии: правда СВР

Согласно действующим международным договорам, которые Берлин сам подписал, Германия не может обладать ядерным оружием, что в 2025 году подтвердил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

— Германия не сможет и не имеет права обладать собственным ядерным оружием. Существуют как минимум два договора, которые нам этого не позволяют, — заявил Мерц в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Речь идёт о Договоре о нераспространении ядерного оружия и Об окончательном урегулировании в отношении Германии. Последний был подписан в 1990 году. Его пункты регулировали объединение ФРГ, ГДР и Западного Берлина в единое государство, а также отказ единой Германии от производства и владения ядерным оружием. Отдельно было оговорено, что на территории бывшей ГДР не будут размещены иностранные войска и носители ядерного оружия. Однако, по сообщению Службы внешней разведки России, у Германии есть возможность для создания собственного ядерного оружия.

— Немецкие специалисты способны в течение примерно месяца скрыто получить достаточное для одного ядерного взрывного устройства количество оружейного плутония в горячих камерах исследовательских лабораторий в Карлсруэ, Дрездене, Эрлангене и Юлихе, а в течение недели — оружейного урана на обогатительном предприятии в Гронау, — сказано в заявлении СВР.

Германия косвенно уже обладает ядерным оружием, но его настоящий хозяин — Вашингтон. Только на авиабазе Бюхель хранится до 20 бомб B61.

Кто точно победит от милитаризации Германии

Основным поставщиком для бундесвера является немецкая Rheinmetall AG. Эта компания производит танки Leopard и Panther, БПМ Marder и Lynx, а также артиллерийские системы и боеприпасы. Глава концерна Армин Паппергер уверен, что его заводы Россия не тронет, так как это приведёт к войне.

— Меня то и дело спрашивают, что произойдёт, если Россия выпустит ракеты большой дальности по нашим предприятиям. Я отвечаю, что всё очень просто: тогда будет война, тогда Германия осуществит ответную бомбардировку, а не будет безразлично наблюдать за уничтожением наших военных объектов, — сказал глава Rheinmetall AG Паппергер.

Среди акционеров Rheinmetall AG американские фонды и банки BlackRock, The Vanguard Group, Bank of America Corporation и Morgan Stanley. Интересно, что в активе BlackRock ценные бумаги таких военно-промышленных компаний, как Lockheed Martin, Raytheon (RTX), Boeing и Northrop Grumman. Генеральный директор Blackrock Ларри Финк участвует в мирных переговорах по Украине, о чём говорил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Но никакого мира на Украине так и нет, а акции того же Rheinmetall AG в феврале 2022 года с 100 евро выросли до 1550.

Исторический опыт: разгром Германии неизбежен

Несмотря на желание сделать свою армию современной, Берлину стоит обратиться к историческому опыту. Последняя война Германии и нашей страны закончилась поднятием красного флага над Рейхстагом. В середине XX века Третьему рейху удалось объединить вокруг себя и другие европейские страны. Схожая ситуация и сейчас.

— Германия ещё при Меркель возглавила антироссийскую коалицию в Европе. Германия была мотором всех действий против Москвы и под этим соусом сначала добилась политического лидерства, а затем и военного. Мерц, продолжая эту линию, превращает страну с точки зрения ВПК в мощнейшее государство Европы, — отметил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

В 1941 году Германия собрала для нападения на СССР 3,3 миллиона человек, около 3,5 тысячи танков и САУ, почти 4 тысячи самолётов, почти 600 тысяч автомобилей и аналогичное число лошадей.

Уже 22 июня 1941 года командир 45-й пехотной дивизии генерал-майор Фриц Шлипер отдал приказ об отводе своих подразделений из Брестской крепости. Это был первый приказ об отступлении, хотя война только началась.

За время Великой Отечественной войны Германия потеряла около 8 миллионов человек. Немецкое государство было разделено на несколько частей и надолго утратило своё значение на мировой арене.

Авторы Даниил Черных