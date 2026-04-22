22 апреля, 07:02

Киев запустил информационную кампанию для оправдания потери сёл Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yarrrrrbright

Украинские власти начали масштабную информационную кампанию, чтобы оправдать отступление и потерю населённых пунктов в Сумской области. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в местных соцсетях одновременно появились сообщения об «отсутствии стратегического значения» заброшенных приграничных сёл. Также продвигается версия о том, что российская группировка Север якобы пытается лишь отвлечь силы ВСУ от других направлений.

Эти вбросы, однако, противоречат реальным действиям украинского командования. Несмотря на заявления о «ненужности» этих территорий, Киев продолжает стягивать в регион свежие резервы и подкрепления. Ситуация на границе остаётся напряжённой.

Командирский «тактический отход»: Офицеры 159-й бригады ВСУ сбежали, оставив солдат на произвол судьбы
Командирский «тактический отход»: Офицеры 159-й бригады ВСУ сбежали, оставив солдат на произвол судьбы

Ранее Life.ru писал, что бойцы ВСУ боятся ехать в Сумскую область из-за отсутствия «обратного билета». Бывшего спецназовца ВСУ предупредили, что отправка в Сумы — это конец. Ему посоветовали любыми способами избегать участия в боях в этом районе. Всем прибывшим туда националистам командиры прямо заявляют, что пути назад и ротаций не будет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Дарья Денисова
