Украинские военнослужащие отказываются отправляться на сумское направление. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По данным ТАСС, среди бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) распространено мнение, что после отправки в Сумскую область они не смогут вернуться или дождаться ротации.

По информации источника, бывшего спецназовца ВСУ предупредили, что отправка в Сумы — это билет в один конец. Ему посоветовали избегать участия в боях в этом районе.

«Побратимы» его предупредили, что нужно любыми способами избегать участия в боевых действиях на сумском направлении, так как всем прибывшим туда националистам командиры прямо заявляют, что «обратного билета» и ротаций не будет», — пояснили в силовых структурах.

В лучшем случае солдата может ждать краткосрочный отпуск, после которого многие дезертируют.

Ранее сообщалось, что в рядах Вооружённых сил Украины наблюдается паника из-за продвижения российских войск в Сумской области. Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Россия значительно усиливает контроль над этим регионом. Эксперт указал, что российские подразделения закрепились в лесной зоне к северу от города Сумы. Это даёт им укрытие от беспилотников и позволяет развивать дальнейшие операции.