Сводка СВО 19 апреля: ВС РФ в центре Константиновки, штурм Новодмитровки, разгром подопечных НАТО под Шестёровкой и отступление ВСУ к Путивлю Оглавление Курская область 19 апреля: бои за Новодмитровку Харьковская область 19 апреля: «Север» штурмует укрепы Донецкая Народная Республика 19 апреля: бои в Константиновке Карта СВО на 19 апреля 2026 года Теракт в Киеве: ТЦК под ударом Сильные и выносливые закончились — остались только умные

Курская область 19 апреля: бои за Новодмитровку

Российские операторы дронов заметили подготовку ВСУ к переносу боевых действий вглубь Сумского региона. Украинское командование готовится к обороне Путивля в Сумской области. Город находится примерно в 30 километрах от границы с Курской областью.

Судя по кадрам, боевики ВСУ устанавливают бетонные «зубы дракона» в окрестностях села Пищиково. Закончить работы у противника не получилось, по ним нанесли удар артиллерия и беспилотники ВС РФ.

— Ожесточённое сражение идёт в лесах у села Новодмитровка Краснопольского района. Наши штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 400 метров, — пишут авторы канала «Северный ветер».

В Шосткинском районе Сумской области бойцы группировки «Север» смогли продвинуться за сутки на трёх участках до 200 метров. Солдаты ВС РФ на этом направлении зачищают лесные массивы у курского приграничья от остатков ВСУ.

Судя по движению фронта в Сумской области, ВС РФ готовятся взять в клещи Сумы. К востоку от облцентра Армия России после освобождения Покровки рвётся к Михайловке.

— Весь этот участок осложнён большим количеством лесных массивов, через которые противник успел наладить снабжение и оборудовать позиции. Продвижение крайне сложное, но, несмотря на это, российские войска продолжают расширять контроль территории вдоль границы, — сообщает «Дневник десантника».

Харьковская область 19 апреля: «Север» штурмует укрепы

Подразделения «Севера» сражаются в лесопосадках близ сёл Верхняя Писаревка, Шестёровка и вдоль реки Северский Донец в сторону Бугаёвки. Киевское командование перебросило на этот участок боевиков из 214-го штурмового полка.

— Это спецподразделение украинской армии было сформировано инструкторами США ещё в 2016 году как батальон, который на учениях выполняет роль условного противника. В ходе специальной военной операции используется командованием как «пожарная команда», которая перебрасывается на различные участки фронта в критические моменты, — поделились авторы «Северного ветра».

ВСУ продолжает использовать мирных жителей Харьковской области для строительства антидроновых коридоров от Харькова до Липцов и Чугуева. Чтобы люди не разбегались, насильно согнанных мирных жителей теперь «разбавляют» солдатами ВСУ.

Вертолет Ми-8 с иконой Архистратига Михаила проследовал вдоль полосы действий 27-й мотострелковой бригады и 68-й мотострелковой дивизии группировки войск «Запад». Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика 19 апреля: бои в Константиновке

Штурмовики ВС РФ пробились к ж/д вокзалу в Константиновке, который находится в центре города. Бои также идут в районах Железнодорожный и Шанхай. Армия России сражается с ВСУ ещё и рядом с цинковым заводом, который противник превратил в укрепрайон.

— Осознавая тяжесть положения, украинское командование регулярно отправляет в город резервы на бронетехнике и пикапах. Однако, будучи стеснёнными антидроновыми коридорами, они становятся крайне уязвимыми для атак дронов-ждунов на оптоволокне, чем и пользуются российские операторы БПЛА, — отмечает «Рыбарь».

Карта СВО на 19 апреля 2026 года

Карта СВО на 19 апреля 2026 года. Группировка «Север» формирует зону безопасности в Краснопольском районе. Штурмовые подразделения подошли к селу Таратутино. Фото © Telegram / divgen

Теракт в Киеве: ТЦК под ударом

Вечером 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим. Затем в украинских пабликах прошла информация, что стрелок взял заложников внутри супермаркета.

— На территории так называемой Украины практически каждый день кто-то взрывает гранату, нападает с оружием на представителей ТЦК, нередки случаи открытия огня по представителям полиции, — пишет «Рыбарь».

Зеленский же сообщил о том, что жертвами вооружённого мужчины стали пять человек, ещё десять киевлян госпитализировали с огнестрельными ранениями и травмами.

— В условиях бесконтрольной раздачи оружия в первые дни конфликта, а также огромного множества так называемых ветеранов с психическими расстройствами нет ничего удивительного в подобных инцидентах, — подметили авторы канала «Рыбарь».

Сильные и выносливые закончились — остались только умные

Украинские силы спецопераций столкнулись с дефицитом кадров. Они мечтают набрать в спецназ умных и психически стабильных. Подтягивать же физическую подготовку рекрутов киевское командование хочет во время подготовки к боевым действиям.

— Первичный этап физического тестирования теперь представляет собой интенсивный блок упражнений: отжимания от пола, приседания с выпадом рук вперёд, подтягивание колен к груди в положении лежа и челночный бег на дистанцию 10 метров, — пишет «Архангел спецназа».

Чем продиктовано такое решение руководства ВСУ, непонятно. То ли они хотят набрать больше «мозгов» в подразделение, прославившееся самоубийственными вылазками, то ли сильные и выносливые мужчины на Украине уже подходят к концу.

Авторы Артём Артёмов