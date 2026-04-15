ВСУ охватила паника: На Западе признали успехи России в Сумской области
В рядах ВСУ фиксируется паника на фоне продвижения российских войск в Сумской области. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Россия значительно усиливает контроль над Сумской областью… думаю, не будет преувеличением сказать, что украинцы начинают паниковать», — отметил он. По его словам, тревога связана в том числе с возможностями применения беспилотников.
Эксперт указал, что российские подразделения закрепились в лесной зоне к северу от Сум. Это даёт укрытие от дронов и позволяет развивать операции в направлении города.
Ранее сообщалось, что в Сумской области у украинской армии серьёзные проблемы. В лесных массивах севернее Писаревки исчезли без вести несколько подразделений 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
