Несколько рот 158-й отдельной мехбригады ВСУ исчезли в сумских лесах
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk
В Сумской области у украинской армии серьёзные проблемы. Севернее села Писаревка в лесных массивах без следа исчезли несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет РИА «Новости».
Юго-восточнее, в районе села Мирополье, в рядах ВСУ тоже творится хаос. Вдовы украинских военных бьют тревогу: тела их мужей свозят туда и складируют.
Тем временем Российские войска продолжают двигаться вперёд. В силовых структурах заявили, что противник оставил позиции у освобождённого посёлка Миропольское. Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально подтвердило: подразделения 21-й ОМБр отведены вглубь украинской территории.
Ранее сообщалось, что в Сумской области командование 71-й аэромобильной бригады ВСУ оказалось замешано в уничтожении собственных бойцов. Военнослужащие узнали о формировании смешанных штурмовых подразделений из состава 71-й и 160-й механизированной бригад.
