В Сумской области у украинской армии серьёзные проблемы. Севернее села Писаревка в лесных массивах без следа исчезли несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пишет РИА «Новости».

Юго-восточнее, в районе села Мирополье, в рядах ВСУ тоже творится хаос. Вдовы украинских военных бьют тревогу: тела их мужей свозят туда и складируют.

Тем временем Российские войска продолжают двигаться вперёд. В силовых структурах заявили, что противник оставил позиции у освобождённого посёлка Миропольское. Командование 14-го армейского корпуса ВСУ официально подтвердило: подразделения 21-й ОМБр отведены вглубь украинской территории.