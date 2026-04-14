Сводка СВО 14 апреля: Разгром 119-й бригады ТрО под Новодмитровкой, ВСУ бегут с высоты у Рай-Александровки в ДНР, Мадьяр оставил Киев без ЕС Армия России наступает под Новодмитровкой, в Константиновке украинские боевики стреляют друг друга, новое руководство Венгрии обозначило позицию по Украине — дайджест Life.ru. 13 апреля, 21:07 Армия России продолжила наступления после пасхального перемирия. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Курская область, 14 апреля: ВСУ потеряли батальон под Новодмитровкой

После окончания перемирия возобновились бои на границе Курской области. На Сумщине группировка «Север» продолжила уничтожать противника. В районах населённых пунктов Новоивановка и Катериновка понесли потери бригады ВСУ и Территориальной обороны.

В плен к бойцам ВС РФ попал Андрей Миронов из 5-го пограничного отряда. Уйти из подразделения он решил после того, как прежние позиции, где он находился, были обстреляны артиллерией.

— Украинское командование направляет людей на позиции, чтобы сделать видимость, — отметил военнопленный.

Проблемы у Киева и под Новодмитровкой — утратил свою боеспособность 2-й батальон 119-й бригады Теробороны. Его заменили на 157-ю бригаду ВСУ. Бои на этом участке позволяют ВС РФ выйти к Краснополью и перекрыть трассу из Сум в Харьков.

Расчёты САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили живую силу противника в укреплённых районах и склад боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Киевский режим продолжает воевать с гражданской инфраструктурой. Министерство обороны сообщило об эвакуации экспонатов из Кореневского краеведческого музея. Исторические ценности на временное хранение доставили добровольцы отряда «Барс-Курск».

Донецкая Народная Республика, 14 апреля

Армия России продолжает наступать на Славянском направлении. Продвижения фиксируются в районе Фёдоровки Второй и Липовки.

— На Славянском направлении российские подразделения наступают на рубеже Кривая Лука – Каленики, ведя бои за лесополосы на высотах между населёнными пунктами, а также улучшают тактическое положение на подступах к Рай-Александровке, — пишут авторы канала «Рыбарь».

По некоторым данным, ВС РФ уже находятся в Рай-Александровке. Без этого населённого пункта освобождение Славянска будет затрудненно.

— То, что мы вышли на окраины Рай-Александровки, — это очень важно. Напомню, этот посёлок находится на господствующей высоте и, когда мы освободим этот посёлок, мы сможем контролировать уже весь оперативный простор для движения дальше на Славянск, — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

В Константиновке российские войска наступают внутри города. По предварительным данным, подразделения уже продвинулись на север от железнодорожного вокзала. ВС РФ берут под контроль территорию вдоль Казённого Торца. Судя по появившимся кадрам, боевики ВСУ не особо хотят воевать с Армией России. Доходит до того, что они уничтожают своих сослуживцев.

— Подразделения Южной группировки войск ВС РФ перехватили радиообмен между контрольно-наблюдательным пунктом батальона и группой военнослужащих 28-й бригады ВСУ, ведущей поиск боевика, убившего своего сослуживца в населённом пункте Константиновка. Ранее момент ссоры, убийства и попыток спрятать тело был зафиксирован операторами БПЛА ВС РФ при помощи разведывательного квадрокоптера, — сообщили ТАСС в группировке.

Карта СВО на 14 апреля 2026 года

Карта СВО на 14 апреля 2026 года. ВС РФ наступают в Константиновке. Фото © Divgen.ru

Киев сорвал пасхальное перемирие: почти 7 тысяч нарушений

Минобороны РФ подвело итоги пасхального перемирия. В общей сложности зафиксировано 6558 нарушений. Кроме ударов артиллерии и БПЛА противник пытался занять новые позиции в Днепропетровской и Сумской областях, а также в ДНР. Над территорией Белгородской и Курской областей сбивались беспилотники.

Там же, где перемирие соблюдалось, а в оборонном ведомстве заявили, что интенсивность боевых действий была снижена, военнослужащие ВС РФ смогли отправить своим сослуживцам лекарства и продовольствие. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры эвакуации раненых, а также как с поля боя вывозят тела погибших бойцов.

— В конце концов мы не для украинцев это перемирие объявляли. И не для Коллективного Запада. Эта пауза — не из разряда военно-политических уступок или оперативно-тактических замыслов. Это из сферы духовной, морально-нравственной. Мы себе в очередной раз показали, кто мы такие, — отметил Коц.

Киев получит кредит ЕС, но не Европу: позиция Венгрии

После смены власти в Венгрии у Киева появилась надежда на улучшение отношений с Будапештом, в том числе и по вопросу выделения Европейским союзом кредита на 90 миллиардов евро. Ранее предоставление средств блокировал премьер-министр Виктор Орбан. Будущий глава правительства Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что позиция его страны изменится, но лично Будапешт не внесёт свои средства.

Кроме того, Мадьяр предположил, что Украина не станет в ближайшее время членом ЕС.

— Для Европейского союза совершенно немыслимо принять в свои ряды страну, находящуюся в состоянии войны, — заявил Мадьяр.

Интересно, что Украина не находится в состоянии войны. Киев так и не объявил её Москве. При этом победитель венгерских выборов заявил о готовности покупать у России нефть и газ, а значит скоро встанет вопрос нефтепровода «Дружба», который Украина не запускает по причине якобы его неудовлетворительного состояния.

Авторы Даниил Черных