Удар по диверсантам: Бойцы «Горыныча» сорвали засады ВСУ и стёрли с лица земли пункты управления БПЛА

Диверсантов ВСУ и пункты управления БПЛА были ликвидированы в Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

В Константиновке бойцы спецподразделения ФСБ пресекли деятельность украинских диверсантов и вывели из строя пункты управления беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

«Бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск. Операторы «Горыныча» выявили и поразили два вражеских пункта управления беспилотниками, с которых украинские террористы атаковали Горловку и Дзержинск», — говорится в сообщении.

К работе привлекались силы 4-й бригады Южной группировки войск Минобороны России, взаимодействие ведется в тесной координации.

Генерал Попов назвал порт Одессы удобной перевалочной базой для поставок ВСУ

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео боевых эпизодов от подразделения «Ахмат-Запад». На кадрах показаны две атаки по позициям украинских военных. В первом случае группа ВСУ была поражена дронами в начале выдвижения. Во втором эпизоде была уничтожена группа, пытавшаяся скрыться с использованием маскировки, снижающей заметность для тепловизоров. Кадыров написал, что обнаруженные цели были успешно ликвидированы, несмотря на применённые средства маскировки.

Милена Скрипальщикова
